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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 5.274,94 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl   | 14.12.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.274,94 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12'yle madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,55'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından yüzde 1,21 artarak 5.256,19 puanla kapanış rekoru tazelerken, tarihi zirvesini de 5.299,33 puana taşıdı.

TL varlıklara artan taleple Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına indi.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından pay piyasalarında yaşanan hızlı yükselişin, yatırımcıların nihai faiz oranına dair daha fazla netlik beklemesi ile yerini temkinli bir seyre bıraktığını söyledi.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler ve Fed üyelerinin projeksiyonlarını içeren nihai faiz oranına ilişkin grafikten para politikalarının seyrine dair ipuçları aranacağını kaydetti.

Piyasalarda, ABD'de halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 80 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. Üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 seviyesinin destek, 5.320 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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