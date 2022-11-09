Borsa güne yüksealişle başladı

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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 4.364,61 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 09.11.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,32 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 4.364,61 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53'le elektrik, en çok kaybettiren yüzde 3,25'le ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün 4.412,18 puanla tarihi zirvesini görürken, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,66 artışla 4.360,28 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi "bekle-gör" tutumunun benimsenmesi ile karışık bir seyir izlediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin de sürdüğüne işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları için son gönderim tarihi olduğuna işaret ederek, veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığı, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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