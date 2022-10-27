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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 3.988,77 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 27.10.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,41 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.988,77 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34'le sigorta, tek kaybettiren yüzde 0,41'le spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün 4.015,62 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yatay seyirle 3.976,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel ölçekte resesyon endişesi devam etse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklayacağı Enflasyon Raporu'na çevrildiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, açıklanmaya devam eden şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları ile hisse bazlı hareketliliğin de sürebileceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarında ECB'nin politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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