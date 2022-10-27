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Ekonomi

AnadoluJet'ten iç hat seferlerinde ailelere özel kampanya

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, aileleriyle seyahat edeceklere yüzde 20 indirim kampanyasını başlattı.

Kenan Irtak   | 27.10.2022
AnadoluJet'ten iç hat seferlerinde ailelere özel kampanya

Istanbul

Alınan bilgiye göre, kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 11 Nisan 2023'e kadar satın alacakları biletler ile 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 arasında yurt içinde aileleri ile yüzde 20 indirimli olarak seyahat edebilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç, tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsayan kampanyadan faydalanabilmek için biletleme tarihi ve uçuş tarihi arasında en az 2 gün olması gerekiyor.


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