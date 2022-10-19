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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 artışla 3.860,71 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 19.10.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,16 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 3.860,71 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23'le bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,03'le madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün 3.927,17 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,16 değer kaybıyla 3.841,56 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin gündemin odağında kalmaya devam etse de ABD'de şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını aktaran analistler, yurt içinde ise ASELSAN ile başlayacak bilanço sezonu ile hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.



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