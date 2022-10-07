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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 3.563,59 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.10.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,74 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 3.563,59 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,40 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarından pozitif ayrışarak günü yüzde 1,99 değer kazancıyla 3.553,85 puandan tamamladı.

Analistler, yüksek faiz ve enflasyon ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürebileceğine işaret eden analistler, veri gündeminde ayrıca, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da izlenmeye devam edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.570 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda, ABD'de tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerilemesi, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalması bekleniyor. Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in kasım ve aralık aylarında politika faizini 75 baz puan artırmasına sırasıyla yüzde 75,9 ve yüzde 68,3 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

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