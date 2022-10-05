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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,87 artışla 3.488,07 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 05.10.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,04 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak 3.488,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 ve holding endeksleri yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26'yla iletişim, tek kaybettiren yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 3.458,03 puandan tamamladı.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içinde ise 3. çeyrek şirket bilançoları öncesi yükseliş eğiliminin devam edebileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.500 ve 3.550 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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