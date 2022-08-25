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İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artarak 3.079,00 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 25.08.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,70 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 3.079,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,91'le spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviyeyi 3.148,82 puana taşımasının ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 3.060,30 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışı öncesi pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu yıl "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" başlığı altında gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan sempozyum kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yarın bir konuşma yapacak.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD'de revize büyüme ve Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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