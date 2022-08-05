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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 2.734,44 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 05.08.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,77 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 2.734,44 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85'le sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,65'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,46 değer kazanarak 2.723,67 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.733,50 puana taşıdı.

Analistler, beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini söyledi.

ABD'de açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin teknik resesyona işaret etmesinin ardından makroekonomik verilerin öneminin arttığını aktaran analistler, bu kapsamda, istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması, işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.750 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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