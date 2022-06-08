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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 artışla 2.667,54 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 08.06.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,35 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 2.667,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,01'le ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün 0,07 puan artarak 2.648,19 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.656,17 puana taşıdı.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, bu süreçte hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini söyledi.

Bugün OECD ekonomik görünüm raporunun yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.690 puanın direnç, 2.620 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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