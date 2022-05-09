Dolar
14.98
Euro
15.74
Altın
1,867.73
ETH/USDT
2,450.80
BTC/USDT
33,575.00
BIST 100
2,469.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya’da, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova’daki Kızıl Meydan’da tören düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 2.462,96 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 09.05.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,25 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 2.462,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,17'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,31 değer kaybederek 2.458,72 puandan kapandı. Bayram tatili dolayısıyla geçen hafta 2 gün işlem gören endeks, haftalık bazda ise yüzde 1,16 değer kazandı.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişelerinin de pay piyasalarını baskıladığını aktaran analistler, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğuna işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsaları Japonya hariç geriledi