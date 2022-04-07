Dolar
14.75
Euro
16.08
Altın
1,925.68
ETH/USDT
3,233.00
BTC/USDT
43,527.00
BIST 100
2,336.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 2.329,06 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.04.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,66 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 2.329,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,03 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından küresel çapta azalan risk iştahı ile kapanışa yakın düşüşe geçti ve günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.316,40 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini belirten analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda, Fed'in toplantı tutanakları bekleniyor

Küresel piyasalarda, Fed'in toplantı tutanakları bekleniyor
Borsa kapanış rekorunu tazeledi

Borsa kapanış rekorunu tazeledi