Dolar
14.66
Euro
16.12
Altın
1,919.56
ETH/USDT
2,677.00
BTC/USDT
40,275.00
BIST 100
2,094.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 2.092,07 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 16.03.2022
Borsa güne yükselişle başladı

Istanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,70 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 2.092,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,85'le turizm, tek kaybettiren yüzde 0,08'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün güne hafif satıcılı başlamasının ardından günü de yüzde 0,44 değer kaybıyla 2.079,38 puandan tamamladı.

Analistler, devam eden jeopolitik risklere karşın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelere ilişkin umutların pay piyasalarındaki aşağı yönlü baskıyı törpülediğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığına dikkati çeken analistler, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğuna yansıyor
Çin'de son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul VİOP’ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı

Borsa İstanbul VİOP’ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı