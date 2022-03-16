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Ekonomi, Çevre

AB ülkeleri karbon vergisinde anlaştı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, üçüncü ülkelerden alınan bazı ürünlere sınırda karbon vergisi uygulanması konusunda anlaşma sağladı.

Ata Ufuk Şeker   | 16.03.2022
AB ülkeleri karbon vergisinde anlaştı

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkelerin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) adlı düzenleme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu mekanizmanın çevreyi korumak için hazırlandığı ve temel amacının karbon kaçağını önlemek olduğuna dikkat çekildi.

Mekanizmayla ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için karbon fiyatlandırma politikaları oluşturmaya teşvik edildiği vurgulanan açıklamada, bunun AB dışında üretilen karbon yoğun ürünlerin ithalatını hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, üçüncü ülkelerden gelen çimento, alüminyum, gübre, elektrik, demir ve çelik gibi ürünlerin karbon vergisine tabi tutulacağı ifade edildi.

Değeri 150 avrodan az olan malların ise söz konusu yükümlülüklerden muaf tutulacağına dikkat çekilen açıklamada, AB'ye yapılan sevkiyatların yaklaşık 3'te 1'inin bu kategoriye girdiği ve bu muafiyetin idari yükü hafifleteceği vurgulandı.

Açıklamada, söz konu mekanizma gelirleri ile üçüncü ülkelerle iş birliği konularının halen Konsey'de görüşülmeye devam ettiği belirtilerek, bu konularda da yeterli ilerleme sağlandıktan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ile müzakerelere başlanacağı bildirildi.

AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile karbon fiyatlandırma sistemine sahip olmayan ülkelerden gerçekleştirilen yüksek karbon ayak izine sahip malların ithalatını izlemeyi ve azaltmayı amaçlıyor.

Söz konusu mekanizmanın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

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