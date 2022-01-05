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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.965,52 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 05.01.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,93 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.965,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ile sınırlı gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93'le ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,20'yle ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,92 değer kazanarak günü 1.963,59 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlendiğini, bu durumun hafta başından bu yana pay piyasalarında hakim olan karışık seyrin sürmesini beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin de sürdüğüne işaret eden analistler, yatırımcıların Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarından çıkacak detaylara odaklandığını, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışının da önemini koruduğunu kaydetti.

Analistler, makroekonomik veri tarafında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.980 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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