Dolar
11.01
Euro
12.48
Altın
1,854.50
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,746.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 1.748,72 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 19.11.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.748,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın "şahin" olarak nitelendirilen üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Bugünün veri takviminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere'de perakende satışların öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.780 seviyesinin direnç, 1.670 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor
'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü
Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar merkez bankalarının yönlendirmelerine odaklandı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Yurt dışında yerleşikler 479,6 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşikler 479,6 milyon dolarlık hisse aldı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 249 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 249 milyar lira oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı