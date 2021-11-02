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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.538,91 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 02.11.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,58 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.538,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,72 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıdı ve günü yüzde 0,94 değer değer kazancıyla 1.536,32 puandan tamamladı. Endeks böylece, 18 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yurt içi piyasalarda ekim başlarından bu yana devam eden pozitif seyrin sürdüğünü belirterek, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.490 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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