Dolar
8.96
Euro
10.35
Altın
1,755.89
ETH/USDT
3,600.90
BTC/USDT
54,981.00
BIST 100
1,398.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 1.398,04 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 08.10.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,12 puan ve yüzde 0,08 artarak 1.398,04 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 1 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk algısı ile günü yüzde 1,84 artışla 1.396,92 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda anlaşmaya varılması ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda oluşan pozitif havanın bugün Çin borsasının uzun tatilin ardından alıcılı başlamasıyla devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti
Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Amerikalı firma Kovid-19 ilacını maliyetinin 40 katına satmak istediği için eleştiriliyor

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yurt dışında yerleşikler 92,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşikler 92,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı