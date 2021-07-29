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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapıyor. Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi’nden Türkiye'deki yangınlar, anlık kontrol ediliyor.
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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,72 artışla 1.370,52 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 29.07.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,77 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 1,370,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen yüzde 0,20 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,09 artışla 1.360,75 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların "beklentilerden daha güvercin" olarak nitelendirildiğini, varlık alımlarının azaltılması yönündeki yönlendirmenin ötelenme ihtimalinin artmasının piyasaları desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu ve ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 1.400 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da bir sunum gerçekleştirecek ve daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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