Euro
8.78
Dolar
7.52
BIST 100
1,133.54
Altın
1,874.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır’da “Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 artışla 1.130,72 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 25.09.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 artışla 1.130,72 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 11,16 puan ve yüzde 1,00 değer kazanarak 1.130,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 1,16 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası, özellikle banka hisselerinde güçlenen alımlarla yüzde 1,53 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.119,56 puandan tamamladı.

Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından bugün de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini bildirdi.

BDDK, bugünkü kararı ile bankaların, vadede TL alım ya da satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı.

Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasaları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının 2021 başında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 420 bini aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831 kişi öldü
Afrika'da son 24 saatte 8 bin 186 Kovid-19 vakası tespit edildi
İsrail’de koronavirüsten en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar yön arayışında

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yabancı ekonomistler: Merkez Bankası politika faizini artırarak doğru yönde bir adım attı

Yabancı ekonomistler: Merkez Bankası politika faizini artırarak doğru yönde bir adım attı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor