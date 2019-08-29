Euro
6.46
Dolar
5.83
BIST 100
96,030.47
Altın
1,541.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Petrol arama gemisi "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 96.129,69 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 29.08.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 221,35 puan artışla 96.129,69 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 221,35 puan ve yüzde 0,23 yükselişle 96.129,69 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile sigorta oldu.

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 95.291,50 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.908,35 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?
Jeopolitik ve demografik dinamikler arasında şekillenen Tlaib ve Omar olayı
AB'den kaçan İngiltere ABD'ye tutulabilir
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı