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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,55 artarak 112.504,56 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 05.03.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.719,18 puan ve yüzde 1,55 değer kazanarak 112.504,56 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,88 ve holding endeksi yüzde 1,44 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,78 ile inşaat oldu. 

BIST 100 endeksi, dün gün içinde 113.000 sınırına kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 110.785,38 puandan tamamladı.

Erdoğan-Putin görüşmesi piyasaların odağında

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu bildirdi.

Veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 üzerinde 113.400 ve 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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