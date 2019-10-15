Euro
6.49
Dolar
5.88
BIST 100
95,011.71
Altın
1,491.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya alan Busenaz Sürmeneli Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’dan yayındayız
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.611,23 puan artışla 95.592,62 seviyesine yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 15.10.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.611,23 puan ve yüzde 1,71 değer kazancıyla 95.592,62 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,49 ve holding endeksi yüzde 1,36 yükseliş kaydetti. 

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile metal ana sanayi oldu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği'nden gelen yaptırım açıklamaları nedeniyle 27 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,10 azalışla 93.981,39 puandan tamamladı.

Analistler, dün Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından oluşan belirsizlikle piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların çok sert olduğunu belirterek, bugün tepki alımlarının güçlenebileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı çelik sektörüne ilişkin gümrük tarifeleri, mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakereler de durdurulacak.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıların takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar yön arayışında

Borsa günü düşüşle tamamladı

Analistler Barış Pınarı Harekatı'nda TL varlıklarda bozulma beklemiyor

Analistler Barış Pınarı Harekatı'nda TL varlıklarda bozulma beklemiyor
Gram altın 282 lira seviyelerinde

Gram altın 282 lira seviyelerinde

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı