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Ekonomi

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 2.017,22 puan artışla 96.039,50 seviyesine çıktı.

Erhan Cihan Ünal   | 24.06.2019
Borsa, güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,15 artışla 96.039,50 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.017,22 puan ve yüzde 2,15 artışla 96.039,50 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,22, holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile inşaat oldu.

Cuma günü Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,14 azalışla 94.022,28 puandan tamamladı.

Analistler, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 4 yıllık seçimsiz döneme girildiğini, belirsizliğin ortadan kalkması sonrası gözlerin uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildiğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

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