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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 1.532,93 puanla yatay başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 03.11.2021
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,11 puan ve yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle 1.532,93 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 azalırken, holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,70 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasına karşın küresel çapta zayıf risk iştahının etkisiyle kapanışa yakın kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 1.533,05 puandan tamamladı. Endeks, böylece aralıksız 10 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandırdı.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, bankanın salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını varlık alımlarının azaltılması yoluyla atmasının beklendiğini söyledi.

Yatırımcıların, faiz artırımının zamanlamasına ilişkin herhangi bir ipucu verilip verilmeyeceğine odaklandığına işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında kullanılacak tonun piyasaların bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını kaydetti.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.490 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.


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