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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca düzenlenen "Nefret Söylemi ve Nefret Suçları" sempozyumun açılışında konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına video mesaj gönderdi.
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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06'lık sınırlı artışla 1.510,18 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 27.10.2021
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 1.510,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 2,14 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıdı ve yüzde 1,09 değer kazanarak, 1.509,20 puan ile 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, şimdiye kadar açıklanan bilançolara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı ayrışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.510 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.530-1.550 bandının gündeme gelebileceğini, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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