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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,02 artışla 108.030,51 seviyesine yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 11.12.2019
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 19,06 puan ve yüzde 0,02'lik sınırlı değer kazancıyla 108.030,51 oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 yükseldi. 

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile ticaret oldu.

Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.

Fed'in bugün faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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