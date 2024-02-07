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Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselerek 8.912,11 puanla rekor seviyeden başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Borsa güne rekorla başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,96 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.912,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla 8.869,14 puandan tamamlayarak günlük kapanış rekoru kırdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerine karşın, yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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