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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 10.453,65 puandan başladı.

Duygu Doğan  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,43 puan ve yüzde 0,05 azalışla 10.453,65 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,91 ile spor oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.250 ve 10.000 puanın destek 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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