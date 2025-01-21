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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 düşüşle 10.008,82 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,49 puan ve yüzde 0,20 azalışla 10.008,82 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile taş toprak olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,56 ile iletişim oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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