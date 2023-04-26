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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 azalışla 4.885,94 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,07 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 4.885,94 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,15 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,45 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,62 değer kaybederek günü 4.891,01 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.980 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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