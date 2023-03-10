Dolar
18.97
Euro
20.08
Altın
1,834.85
ETH/USDT
1,412.30
BTC/USDT
19,933.00
BIST 100
5,414.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 azalışla 5.396,68 puandan başladı.

Duhan Değirmenci  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,54 puan ve yüzde 0,91 değer kaybederek 5.396,68 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 2,84 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,14 artışla 5.446,22 puandan kapandı.

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Kırıkkale'de jandarma ekipleri sahipsiz köpeklere reflektörlü tasma takıyor
İSTİB Başkanı Kopuz'dan tarım ürünlerinin işlenerek ihraç edilmesi çağrısı
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
THY'nin Münih seferleri grev nedeniyle yapılamadı

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Japonya Merkez Bankası politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını değiştirmedi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Merkez Bankası rezervleri 120,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 120,4 milyar dolar oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet