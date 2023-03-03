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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 azalışla 5.244,71 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.03.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5.244,71 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,58 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile holding oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,15 azalışla 5.261,41 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yurt içinde bugün şubat ayı enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, dünya genelinde ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 3,52 artmasını beklerken, bu paralelde yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

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