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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 azalışla 5.198,30 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl   | 27.01.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,72 puan ve yüzde 0,63 değer kaybederek 5.198,30 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,64 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 1,04'le inşaat oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 5.231,02 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ardından ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de başta kişisel harcamalar ve kişisel gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.150 ve 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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