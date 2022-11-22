Dolar
18.63
Euro
19.09
Altın
1,741.47
ETH/USDT
1,086.30
BTC/USDT
15,680.00
BIST 100
4,570.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 4.566,81 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl   | 22.11.2022
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,51 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.566,81 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksleri yüzde 0,79 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,30'la kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,96 değer kazanarak 4.570,32 puandan kapandı.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de Ricmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.620 seviyelerinin direnç, 4.550 ve 4.530 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Dünya Kupası' paylaşımı
Suriye'deki terör hedeflerine yönelik "cezalandırma atışları" sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar yön arayışında

Borsa günü yükselişle tamamladı

Emtia piyasasında resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendi

Emtia piyasasında resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendi
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı
Küresel piyasalar, yeni haftaya azalan risk iştahı ile başladı

Küresel piyasalar, yeni haftaya azalan risk iştahı ile başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet