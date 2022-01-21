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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 azalışla 2.008,05 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 21.01.2022
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,16 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 2.008,05 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,29 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,81'le madencilik oldu.

Dün Borsa İstanbul'da kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 2.014,21 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon kaygıları ve jeopolitik risklerin pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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