Euro
10.10
Dolar
8.32
BIST 100
1,441.62
Altın
1,831.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.441,41 puandan başladı.

Murat Aslan   | 12.05.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,45 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.441,41 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,30 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,56 ile spor oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,1 düşüşle 1.444,87 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda artan enflasyon endişesinin dünya borsalarında satış baskısını artırdığını bildirdi.

Bugün, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin dünya genelinde yakından takip edileceğini aktaran analistler, nisanda TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, ayrıca yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içi piyasalar öğlene kadar açık olacak ve 4,5 gün sürecek bayram tatiline girecek. Pay piyasalarında sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek, 12.30-12.40 arasında da kapanış seansı yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa yarın öğlene kadar açık olacak

Borsa yarın öğlene kadar açık olacak
Cari açık ihracatın katkısıyla yavaşladı

Cari açık ihracatın katkısıyla yavaşladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı