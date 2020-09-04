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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 1.074,98 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 04.09.2020
Borsa güne düşüşle başladı

Istanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,36 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 1.074,98 puana geriledi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,14 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile metal ana sanayi oldu.

Dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin aylık yüzde 0,86 ile beklentilerin altında kalmasına karşın dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 azalışla 1.076,34 puandan tamamladı.

Analistler, ABD borsasında dünkü yüzde 5'e yaklaşan düşüşlerin yatırımcılarda tedirginliğe neden olduğunu belirterek, özellikle teknoloji hisselerinin seyrinin, bir süre için küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 ve 1.050 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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