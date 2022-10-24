Dolar
18.60
Euro
18.37
Altın
1,648.37
ETH/USDT
1,335.90
BTC/USDT
19,260.00
BIST 100
3,977.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa 4.000 puanın üzerini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini 4.000 puanın üzerine taşıdı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 24.10.2022
Borsa 4.000 puanın üzerini gördü

İstanbul

Geçen hafta küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan ve haftalık bazda yüzde 8,48 değer kazanan BIST 100 endeksi, cuma gününü 3.934,63 puandan tamamlamıştı.

Yeni haftanın başlangıcında da yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 4.003,92 puanla tarihi zirvesini gördü. Endeksin önceki kapanış seviyesine göre değer kazanımı ise yüzde 1,7'yi aştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.

Piyasalarda, daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin 50 baz puana evrildiğine işaret eden analistler, yurt içinde bu hafta yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin de pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avrupa ve Japonya merkez bankası kararları ile ABD ve Almanya'da büyümenin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 puanın direnç, 3.900 ve 3.850 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevinin tabelası 42 yıl sonra indirildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi

Borsa 4.000 puanın üzerini gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa haftaya rekorla başladı
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet