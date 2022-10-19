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Ekonomi

BoE önümüzdeki aydan itibaren 80 milyar sterlinlik devlet tahvili satmaya başlayacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE) , önümüzdeki ayın başından itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar verildiğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 19.10.2022
BoE önümüzdeki aydan itibaren 80 milyar sterlinlik devlet tahvili satmaya başlayacak

LONDRA

Bankadan yapılan açıklamada, daha önce bu ayın sonunda yapılması planlanan 80 milyar sterlin hacmindeki tahvil satış planının bir gün ertelenerek, 1 Kasım 2022 tarihinde uygulamaya konulmasının planlandığı kaydedildi.

Bankadan Salı günü yapılan açıklamada ise gazetenin bu iddiaları reddedilmişti.

İngiltere Merkez Bankası, parasal genişleme programı sırasında satın alınan 838 milyar sterlinlik hacmindeki tahvilin yeniden satış için belirlenen tarihi 6 Ekim'den bu ayın sonunda ertelenmesine karar vermişti.

İngiltere Maliye Bakanı Hunt vergi indirimlerinden geri adım attı

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, dün hükümetin kamu borçlanmasını yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan mini bütçe düzenlemeleri kapsamındaki vergi indirimlerinden geri adım atıldığını bildirmişti.

Bakan Hunt ayrıca hanelerin enerji faturalarına yansıyacak fiyatların ise 2 yıl yerine sadece gelecek yıl nisana kadar sabit tutulacağını söylemişti.

Piyasa uzmanları Hunt'ın açıklamalarının olumlu olduğunu belirtirken, İngiliz sterlini açıklamaların ardından yüzde 1,8 yükselişle 1.1371 dolardan işlem gördü.

Ülkenin 10 yıllık tahvil getirisi ise 22 Eylül'deki kapanış seviyesinin 46 baz puan üzerine çıktı.

İngiliz sterlini, geçen ay eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in kamu borç yükünü artıracak vergi indirimlerini açıklamasının ardından ABD doları karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran İngiltere Başbakanı Liz Truss ise geçen cuma kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış ve yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

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