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Ekonomi

Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1789 turist geldi

Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1789 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ali Rıza Akkır  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1789 turist geldi

Muğla

Santorini Limanı'ndan sonra rotasını Muğla'ya çeviren 264 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide, çoğu İngiliz 1789 yolcu ile 726 personel bulunduğu belirtildi.

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Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşıyı gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Marella Discovery 2", bir sonraki durağı Heraklion Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.

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