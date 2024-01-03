Dolar
29.77
Euro
32.50
Altın
2,038.19
ETH/USDT
2,207.50
BTC/USDT
42,435.00
BIST 100
7,429.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Ekonomi

Bitcoin'in fiyatında sert düşüş

Kripto para biriminin son 24 saatteki değer kaybı yüzde 7’yi geçti.

Bahattin Gönültaş  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Bitcoin'in fiyatında sert düşüş

Berlin

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonların onaylanmasına ilişkin ek süre talep ettiği yönündeki haberlerle yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8 azalarak 1 trilyon 610 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sinin onayına (borsa yatırım fonu) yönelik karar için ek süre talep ettiği yönündeki iddiaların ardından haftalık kazancının çoğunu vererek yüzde 7,50 düşüş gösterdi.

Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 42 bin 230 dolardan işlem gören Bitcoin, dün 46 bin dolara yaklaşarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 2’ye yaklaştı.

Bitcoin'in fiyatı yeni yılda SEC’in 13 Bitcoin spot ETF'si başvurusunun (borsa yatırım fonu) bazılarını ocak ayında başında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle yükselmişti. SEC’in kararını 10 Ocak’ta vermesi bekleniyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 2 bin 380 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak
Türk Kızılayın 2'nci gemiyle gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi

Benzer haberler

Bitcoin'in fiyatında sert düşüş

Bitcoin'in fiyatında sert düşüş

Bitcoin'in fiyatı ETF onayına ilişkin iyimserlikle 45 bin doları aştı

Kripto para piyasası için zorlu geçen 2022'nin ardından 2023 "toparlanma yılı" oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet