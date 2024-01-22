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Ekonomi

Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun açtığı davanın reddedilmesini istedi

Kripto para borsası Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kendisine karşı açtığı davanın reddedilmesi talebinde bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun açtığı davanın reddedilmesini istedi

New York

SEC'in Binance aleyhinde açtığı davanın başkent Washington'da görülen duruşmasında Yargıç Amy Berman Jackson, tarafları dinledi.

Duruşmada SEC, belirli kripto para varlıklarını denetleme yetkisini savunurken, Binance de kuralları ihlal ettiği ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla açılan davanın reddini istedi.

Yargıç Jackson, Binance avukatlarına davanın reddedilmesi için öne sürdükleri temel iddialarını sorarken, konuya ilişkin bir karara varmadı.

SEC, Haziran 2023'te kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açmıştı.

Komisyondan yapılan açıklamada, söz konusu suçlamaların arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışının yer aldığı kaydedilmişti.

SEC, aynı ay, Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulunmuştu.

ABD hükümeti de Kasım 2023'te Binance'nin, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirmişti. Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği aktarılmıştı.

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