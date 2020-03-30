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Ekonomi

Benzine 8 kuruş indirim, motorine 6 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam geldi.

Murat Temizer   | 30.03.2020
Benzine 8 kuruş indirim, motorine 6 kuruş zam yapıldı

Ankara

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.

Öte yandan, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.

Uzmanlar, Asya pazarında motorin tüketiminin artmaya başlamasıyla bu ürünün fiyatında yükseliş görüldüğünü, küresel piyasada düşen talep ve benzin tüketiminin azalmasıyla söz konusu akaryakıt türünde ise fiyatın düştüğünü belirtiyor. Ayrıca iki üründe de fiyatlarda yön arayışının devam ettiği ifade ediliyor.

Akaryakıt fi̇yatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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