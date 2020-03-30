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Ekonomi

Muayene süreleri geçtiği için incelenen araçların yetki belgelerinin düşümü ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 11 Mart itibarıyla muayene süreleri geçen taşıtların, kayıtlı olduğu yetki belgelerinden düşümünü erteledi.

Arife Yıldız Ünal   | 30.03.2020
Muayene süreleri geçtiği için incelenen araçların yetki belgelerinin düşümü ertelendi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 11 Mart itibarıyla muayene süreleri geçen taşıtların, kayıtlı olduğu yetki belgelerinden düşümünü erteledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin oda ve borsalardan gelen taleplere dikkati çekti. 

Hisarcıklıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün aldığı karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Oda ve borsalardan gelen talep doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 11 Mart itibarıyla ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen tır, kamyon, kamyonet gibi araçların yetki belgelerinden düşüm işlemlerini erteledi."

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