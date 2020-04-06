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Ekonomi

Benzine 15 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam geldi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 06.04.2020
Benzine 15 kuruş zam

İzmir

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,32 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,43 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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