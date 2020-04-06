Hayat Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon liralık destek
Şirket, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere yaptığı 10 tır hijyenik ürün yardımında da bulundu.
İstanbul
Hayat Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon liralık destek sağlayacak.
Hayat Holding'ten yapılan açıklamda, şirketin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere 10 tır hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini, Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığı 7 milyon liralık katkıyla sürdürdüğü bildirildi.
Açıklamada, holdingin, salgınla mücadelenin ilk günlerinde kamu hastanelerinin hijyen ve temizlik ihtiyacını karşılamak için Sağlık Bakanlığı'na 5 tırı çamaşır suyu, 5 tırı ise tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, kutu ve cep mendil olmak üzere toplamda 10 tır hijyenik ürün yardımında bulunduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.