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Ekonomi

Benzine 14 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş zam geldi.

Murat Temizer   | 30.09.2020
Benzine 14 kuruş zam

Ankara

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,92 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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