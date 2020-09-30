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Ekonomi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı

ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4 küçüldü.

Dilara Zengin   | 30.09.2020
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı

Washington

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4'lük daralma gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin üçüncü tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 31,4 azaldı. Revize edilen GSYH verisine ilişkin piyasa beklentisi, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 31,7 küçülmesi yönündeydi.

Ülkede, GSYH'nin ikinci çeyrekte, temmuz ayında yayımlanan ilk öncü verilere göre yüzde 32,9, ağustosta yayımlanan ikinci tahminlere göre ise yüzde 31,7 daraldığı kaydedilmişti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde sert bir daralma gösteren ülke ekonomisi, ilk çeyrekte de yüzde 5 küçülmüştü.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları, ihracat, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, sabit yatırımlar ve yerel hükümet harcamalarındaki düşüşlerin federal hükümet harcamalarındaki yükselişle kısmen dengelenmesi belirleyici oldu. Söz konusu dönemde ithalat da azalma kaydetti.

İkinci çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise kişisel tüketim harcamaları, ihracat ve yabancıların sabit yatırımlarındaki güncellemeler etkili oldu.

Söz konusu dönemde, kişisel tüketim harcamaları yüzde 33,2 azaldı. Kişisel tüketim harcamaları ilk çeyrekte yüzde 6,9'luk düşüş göstermişti.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki azalış yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki düşüş de yüzde 1'den yüzde 0,8'e güncellendi.

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