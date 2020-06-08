Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,655.30
Altın
1,691.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına 32 kuruş zam yapılacak.

Murat Temizer,Övünç Kutlu   | 08.06.2020
Benzin ve motorine zam

Ankara

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi
İsrail yeni vakalardaki artış nedeniyle Kovid-19 önlemlerini gevşetmeyi durdurdu
ABD'de Kovid-19'un merkezi New York 'birinci faz' normalleşmeye başladı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 2 milyonu aştı
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi

Benzer haberler

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

PETDER: Petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor

Gazprom düşen gaz talebi ve fiyatları nedeniyle zorda

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 12 haftadır azalıyor

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 12 haftadır azalıyor
Doğal gaz ithalatında Rusya'nın ağırlığı azalıyor

Doğal gaz ithalatında Rusya'nın ağırlığı azalıyor
Madenlerde 'yeni normal' başladı

Madenlerde 'yeni normal' başladı